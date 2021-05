Covid, 3.455 nuovi contagi: il dato più basso dal 6/10. Ancora 140 morti

Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 3.455 (ieri 5.753): si tratta del numero più basso addirittura dal 6 ottobre 2020, praticamente agli albori della seconda ondata. Come sempre il lunedì, crollano anche i tamponi, 118.924, 84 mila meno di ieri. Il tasso di positività tuttavia, a conferma che il calo è concreto, rimane sostanzialmente stabile al 2,9% (ieri 2,8%). In aumento invece i decessi, 140 oggi (ieri 93), per un totale di 124.296 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 25 in meno (ieri -26) con 69 ingressi del giorno, e scendono a 1.754, mentre i ricoveri ordinari calano di 110 unità (ieri -359), e sono 12.024 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Anche oggi 17 maggio nessuna Regione oltre i mille casi: quella che ne segnala di più è la Lombardia (+675), seguita da Campania (+550), Lazio (+388), Toscana (+382), Sicilia (+299) e Piemonte (+207). Il totale dei contagi sale a 4.162.576. I guariti sono 9.305 (ieri 9.603), per un totale di 3.715.389. Scende ancora il numero delle persone attualmente positive, -5.991 (ieri -3.948): i malati ancora attivi sono ora 322.891. Di questi, sono in isolamento domiciliare 309.113 pazienti.