Covid, 802 nuovi casi in Alto Adige: lunedì scatta il lockdown duro

Covid, lockdown duro da lunedì in Alto Adige

Il contagio da Covid-19 in Alto Adige continua ad aumentare. Per questo motivo da lunedì 8 scatteranno tre settimane di lockdown duro che interesserà il commercio al dettaglio (verrà chiuso), la gastronomia (già chiusa da domenica scorsa), lo spostamento tra Comuni che sarà vietato se non per motivi di lavoro, sanitari e per comprovata urgenza, e la didattica a distanza per le scuole superiori.

I dati comunicati dall’azienda sanitaria altoatesina confermano che il contagio non si attenua: i nuovi casi giornalieri di coronavirus sono 802 su 9.350 tamponi processati. Delle nuove positività, 389 sono emerse su 2.973 tamponi molecolari esaminati e 413 su 6.377 test antigenici. Nella giornata di ieri sono morte 4 persone per un totale di 897 da inizio pandemia. Su 185.338 persone sottoposte a tampone molecolari, 37.780 sono risultate almeno una volta positive e 24.711 di esse sono guarite. Resta sempre molto forte la pressione sugli ospedali: 242 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 34 necessitano delle cure della terapia intensiva. I positivi ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 162. Schizza il numero delle persone in quarantena o isolamento domiciliare che è di 16.143.