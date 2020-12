Covid, a Bari smontate le panchine per evitare assembramenti

Sono state smontatele panchine del lungomare sud di Bari e di corso Vittorio Emanuele, due delle zone della città in cui è più facile che si creino assembramenti, soprattutto nei week end e nei giorni di festa.

La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale, al termine del Comitato per l'ordine pubblico del 16 dicembre ed è stata concretizzata stamattina. Il Comune ha anche vietato l'accesso in alcuni parchi pubblici. Nei gironi scorsi era stata emessa un'ordinanza "anti-aperitivo" per i week en e i pre-festivi, al fine di evitare la tradizione degli incontri in tarda mattinata alle vigilie delle feste.