Covid, a Dubai il capodanno è sfrenato. I contagi alle stelle

Il Regno Unito e Israele che avevano inviato i loro cittadini a Dubai durante le vacanze invernali hanno chiuso all’emirato. Fino a qualche giorno fa il governo insisteva con forza sul fatto che la situazione fosse sotto controllo. Ma poi ha rivelato di aver constatato più di 200 violazioni delle linee guida sul Covid-19 e chiuso 20 attività nelle ultime settimane. Non è chiaro ancora se le restrizioni si estenderanno alle feste e ai matrimoni, che hanno un limite di 200 partecipanti.



Intanto il governo ha lanciato la seconda campagna di vaccinazione più veloce al mondo, seconda solo a Israele. Le autorità hanno dato il via libera all'uso del vaccino prodotto dalla statale cinese Sinopharm per tutti le persone con più di 16 anni di età. E' stato anche approvato il vaccino Sputnik V della Russia per l'uso di emergenza, mentre altri Stati si sono mostrati scettici sui vaccini cinesi e russi per la carenza di dati affidabili. Gli Emirati utilizzano anche il vaccino Pfizer-BioNTech, che ha un tasso di efficacia di circa il 95%.



Intanto il Paese si sta prepara ad ospitare Expo 2020 il prossimo ottobre. Lo stato del Golfo però si è posto l'obiettivo di vaccinare entro la fine di marzo oltre il 50% dei suoi circa 9 milioni di abitanti, la maggioranza dei quali vive all'estero.