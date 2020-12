Covid, a San Marino sì al cenone di Capodanno

Arriva l'autorizzazione al cenone di Capodanno a San Marino fino all'una di notte. In arrivo dal governo sammarinese un decreto per il prolungamento dell'orario di apertura dei locali e dei ristoranti nella giornata del 31 dicembre.

Come si legge su TgCom24, le anticipazioni arrivano dal segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta. "Non ci sono delle misure che garantiscono una diminuzione dei contagi - ha detto Ciavatta - molto del dibattito è usato per fare polemica, lo vediamo in Italia, di matrice politica".