Covid, Andreoni: "Ok 100% capienza teatri, cinema e stadi ma da metà ottobre"

Covid, Andreoni: "100% capienza teatri, cinema e stadi ma da metà ottobre". Le parole del primario di Infettivologia di Tor Vergata

"Certamente dobbiamo arrivare al 100% di capienza per i teatri, i cinema e gli eventi sportivi, anche per dare un segnale sull'utilità del Green Pass, ma dobbiamo farlo con gradualità perché siamo ancora in un momento critico" nella lotta a Covid-19". A parlare è il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), Massimo Andreoni.

"Fino ad oggi - continua - ci siamo mossi un passettino alla volta ed è andata bene, continuerei con questa strategia. Le scuole sono aperte da una decina di giorni, aspettiamo la metà di ottobre per capire l'impatto sulla curva epidemiologica e poi possiamo decidere di arrivare al 100% di presenza nei teatri, nei cinema o allo stadio".

Intanto il comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid si riunirà infatti per esprimere il parere richiesto dal governo Draghi, che ha invitato gli esperti a dare un'indicazione entro il 30 settembre sull'ampliamento delle capienze per cinema, musica e stadi.