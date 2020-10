Covid, esaurito il Pronto Soccorso di Castellammare. Ecco il documento

Esaurimento posti al Pronto Soccorso di Castellammare in una zona che da Sorrento a Gragnano serve quasi 200mila persone. "Non si è in grado di accogliere alcun paziente non potendo garantire l'adeguata assistenza e persino allocazione", si legge nel documento che Affaritaliani.it pubblica.

"Nel percorso Covid sono presenti ben 22 pazienti (a fronte di 8 posti disponibili) di cui ben 8 in assistenza respiratoria". Nel percorso pulito "una stanza è già occupata con 3 pazienti sospetti (positivi al test sierologico e tampone antigenico) e sono disponibili solo 5 barelle nella sala dei codici gialli e rossi tutte occupate"