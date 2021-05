Covid, Figliuolo in visita al centro vaccinale di Solomeo: "Sia da esempio"

Visita in Umbria per il commissario straordinario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, arrivato a Perugia insieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Ricevuti a Palazzo Donini, sede della giunta, hanno incontrato la presidente della Regione, Donatella Tesei, e la task force regionale. Ora sono attesi al centro vaccinale di Bastia Umbra, poi parteciperanno all'inaugurazione del Modular hospital all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Con la visita al centro vaccinale allestito da Brunello Cucinelli, vicino all'azienda di Solomeo (Corciano), si e' concluso il tour in Umbria del commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. "Ringrazio Cucinelli per quello che fa per l'Italia - ha affermato il generale complimentandosi con l'imprenditore per l'iniziativa - e' a capo di una grandissima azienda che rappresenta l'italianita' e qui, nell'ambito della campagna vaccinale, ha fatto vedere come la grande Italia, quella di chi si e' fatto da solo ma che con i propri talenti e' riuscito a farsi grande nel mondo, ridistribuisce verso chi ha meno".

Figliuolo ha sottolineato che scelte come quella del 're del cashmere', che ha aperto il centro vaccinale nel Parco della Bellezza per dare appoggio alla campagna vaccinale, sono "buone pratiche". "In altre regioni l'associazionismo e le fondazioni hanno fatto la propria parte - ha evidenziato - qui noi abbiamo un'azienda privata, di famiglia, che rappresenta l'italianita' nel mondo, che ha donato un qualcosa di proprio per ridistribuirlo a tutti e per far si' che la campagna vaccinale possa continuare con maggior slancio e successo".

"Siamo pronti a organizzare iniziative per la vaccinazione dei giovani di notte". Ha annunciato l'imprenditore Brunello Cucinelli. "Non appena arriveranno piu' dosi, potremmo impiegare nel nostro centro team di medici e infermieri anche di notte - ha spiegato Cucinelli - per attrarre trentenni, che per la vaccinazione potrebbero muoversi anche alle 2 o alle 3 di notte, potremmo organizzare eventi con panini e brioches".

Un'idea che il 're del cashmere' ha avuto con l'obiettivo di velocizzare il piu' possibile l'immunizzazione della fasce piu' giovani: "Ogni giorno guadagnato puo' fare la differenza", ha detto. Un'idea che il generale Figliuolo ha apprezzato. "Mi piace quello che mi ha raccontato Cucinelli - ha detto il commissario - con pizza e vaccino nella parte finale della serata".