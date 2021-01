Coronavirus

Giovedì, 14 gennaio 2021 - 18:37:00 Covid, in Uk vietati i viaggi da e per Portogallo e Sudamerica La misura è dovuta alla crescente preoccupazione per la variante del coronavirus in Brasile

(fonte Lapresse) Il Regno Unito ha deciso per il divieto d'ingresso a tutti i viaggiatori dal Portogallo e dai Paesi del Sudamerica. La misura è legata ai timori per la variante del coronavirus rilevata in Brasile. Il divieto entra in vigore dalle 16 ora locale, di domani. Ad annunciare il provvedimento il ministro dei Trasporti, Grant Shapps.