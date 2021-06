Covid, l'Oms gela il mondo: "Il virus non se ne va, dobbiamo convivere"

"Sradicare" il Covid per il momento, "non e' un obiettivo realistico per il mondo", secondo un dirigente dell'Orghanizzazione mondiale della sanita' (Oms). Citato da Sky News e dal Guardian, il dottor David Nabarro ha dichiarato che "l'umanita' sara' costretta a imparare come potra' convivere con il virus, impedendo che quest'ultimo s'impenni e si diffonda creando focolai di malattia. E dovremo fare questo nel futuro prossimo". Secondo Nabarro, "ogni volta che che c'e' un'improvvisa ondata, stimola nella nostra mente l'idea che potrebbe apparire una nuova variante. Non sarebbe una sorpresa ". Dunque, cercando di stabilire uno schema per il futuro, "il virus non se ne andra' di qui a poco ed emergeranno varianti".