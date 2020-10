Covid, Lazio: verso coprifuoco dalle 24 alle 5

Regione Lazio verso un'ordinanza che prevedera' tra le varie cose la chiusura della circolazione dalle ore 24 alle 5 di mattina come norma di prevenzione del contagio da Covid. Qualora il testo sara' pronto e siglato in queste ore, il provvedimento dovrebbe entrare in vigore a partire da venerdi'.

Covid: Lazio, Dad al 50% per superiori, 75% per atenei

Didattica a distanza al 50% per le scuole secondarie, escluse le classi del primo anno che restano in presenza. Mentre le universita', ad eccezione degli studenti del primo anno ed i laboratori, dovranno fare lezione in streaming per il 75%. Lo prevede, a quanto si apprende, una ordinanza della Regione Lazio in corso di preparazione. Il provvedimento per quanto riguarda scuole ed atenei dovrebbe entrare in vigore da lunedi'.

CORONAVIRUS: UNITA' CRISI LAZIO, 'PRIMA REGIONE ITALIANA PER CASI TESTATI'

"La Regione LAZIO, secondo i dati della Protezione Civile di ottobre, risulta essere la prima Regione Italiana per casi testati ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è di 2.497 casi testati per 100 mila abitanti mentre quella della Regione LAZIO è di 4.045 casi". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione LAZIO.