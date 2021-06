Covid, "Le spiagge sono sicure, riflesso acqua elimina virus in 20 secondi"

Covid, "Le spiagge sono sicure, riverbero acqua elimina virus in 20 secondi"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura, nonostante tutti gli indicatori siano ormai in calo. Per ottenere l'auspicata immunità di gregge serve un'accelerazione nella campagna vaccinale, solo così si eviterebbero brutte sorprese in vista del prossimo autunno. Ma andando verso la bella stagione e il caldo i rischi diminuiscono e uno studio - si legge sul Corriere della Sera - evidenzia l'effetto curativo che si può ottenere in spiaggia. Il lavoro, guidato da Mario Clerici, docente di immunologia all’Università degli Studi di Milano ha coinvolto anche l’Istituto dei tumori di Milano, l’ospedale Sacco e il San Raffaele di Milano e l’Istituto nazionale di astrofisica.

"In spiaggia - spiega Clerici al Corriere - possiamo stare assolutamente tranquilli. La combinazione fra le vaccinazioni che procedono a ritmo serrato con il sole della bella stagione potrebbe rappresentare un mix vincente per battere il coronavirus. In particolare in spiaggia, con il riverbero dell’acqua, i tempi si accorciano ulteriormente e il virus viene eliminato in appena venti secondi. Il Sars-CoV-2 viene ucciso in meno di un minuto dai raggi solari che raggiungono la superficie terrestre: gli Uv-A (responsabili dell’invecchiamento cutaneo) e gli e Uv-B (responsabili dell’abbronzatura). Per disinfettare luoghi chiusi - prosegue Clerici - stiamo anche studiando lampade a raggi Uv-A e Uv-B da utilizzare per brevi periodi, a intensità tali da evitare qualunque tossicità. Qualcosa di simile alle luci nere usate in discoteca che emanano luce viola Uv-A ad alta intensità ma per brevissima durata".