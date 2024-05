Volkswagen nuova ID.3 Pro S: tecnologia avanzata e prezzo competitivo

La Nuova ID.3 Pro S di Volkswagen continua a sorprendere sul mercato italiano con una serie di aggiornamenti che ne migliorano ulteriormente l’attrattiva.

Il modello, già noto per la sua efficienza e per la possibilità di usufruire degli Ecoincentivi, si arricchisce di nuove tecnologie e di un motore potenziato, mantenendo prezzi competitivi.

Volkswagen ha introdotto la Pro S con una batteria da 77 kWh (netti), capace di un’autonomia WLTP di 557 km, al prezzo di 42.490 euro. Per la Pro S Edition Plus, è previsto un costo aggiuntivo di 1.000 euro, che include oltre 5.000 euro di contenuti aggiuntivi, mantenendo l’offerta entro i limiti degli incentivi statali.

Gli aggiornamenti comprendono la più recente generazione di infotainment MIB4 con un touchscreen da 12,9’’, che rende l’interfaccia più intuitiva e personalizzabile. I nuovi slider touch illuminati migliorano la regolazione del volume e della temperatura anche al buio, mentre il volante multifunzione è stato ridisegnato per una maggiore semplicità d’uso. Inoltre, la leva selettrice del cambio è ora posizionata sul piantone dello sterzo, offrendo un’esperienza di guida più ergonomica.

La Nuova ID.3 Pro S è il primo modello ID. ad essere equipaggiato con il Software 5.0, che introduce la Function on Demand “Performance Upgrade”. Questa funzione consente di aumentare la potenza del motore da 150 kW (204 CV) a 170 kW (231 CV) per un tempo limitato, acquistando l’upgrade direttamente nell’In-Car shop dell’infotainment. L’aggiornamento del motore non solo aumenta la potenza, ma ottimizza anche i consumi, migliorando l’efficienza complessiva del veicolo.

La ricarica della batteria è resa ancora più rapida grazie alla gestione termica avanzata, che precondiziona la batteria per raggiungere la massima potenza di ricarica fino a 175 kW. Questa funzione riduce i tempi di ricarica, specialmente in inverno, e può essere attivata automaticamente durante il tragitto verso la stazione di ricarica rapida successiva.

Tra le dotazioni di serie della Nuova ID.3 Pro S troviamo moderni sistemi di assistenza alla guida come l’Adaptive Cruise Control, la frenata autonoma di emergenza con monitoraggio di pedoni e ciclisti, e il Lane Assist. Inoltre, la funzione Car2X fornisce avvisi tempestivi su situazioni stradali critiche come incidenti e lavori in corso.