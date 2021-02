Covid, morto Claudio Sorrentino: era la “voce” di John Travolta e Mel Gibson

Covid, è morto Claudio Sorrentino

Claudio Sorrentino, lo storico doppiatore e "voce italiana" di numerosissime star del cinema americano, da John Travolta a Mel Gibson, da Bruce Willis a Mickey Rourke, è morto di Covid all'età di 76 anni. Conosciuto ai più come il “doppiatore italiano abituale” delle grandi star americane, Sorrentino nella sua vita ha lavorato intensamente anche nel campo del teatro, della televisione e della radio. Sul piccolo schermo, ad esempio, ha ricoperto il ruolo protagonista di celebri romanzi sceneggiati, commedie, serial e programmi di intrattenimento, passando con estrema versatilità dalla tv per i ragazzi alla prima serata, fino ad arrivare a Blitz, il programma domenicale della seconda rete Tv. Negli ultimi anni è stato presidente dell'A.D.I.R. - Associazione Doppiatori Italiani Riuniti e consigliere per il Cinema e lo Spettacolo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.