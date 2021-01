Covid, nasce il Consorzio italiano per studiare genetica virus

Nasce in Italia il Consorzio per la genotipizzazione e fenotipizzazione del virus SARS-CoV-2, che permettera' di seguire l'evoluzione del coronavirus e di monitorare la risposta immunitaria alla vaccinazione. L'iniziativa, come riportato dall'Ansa, è stata presentata nella conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute. "Questa e' solo una delle prime pandemie che vedremo perche' dal mondo animale arriveranno altre pandemie. Non possiamo perdere questa occasione", ha affermato il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco(Aifa), Giorgio Palu'.