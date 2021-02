"Covid, nel 2022 rivaccinare tutti. Come l'influenza, va fatto ogni anno"

"Ritengo che sia un'opzione scientifica comprensibile, ma di difficile attuazione". Con queste parole Fabrizio Pegliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano e membro del Cts della Lombardia, non sposa la proposta del consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, di un lockdown totale che preveda anche la chiusura delle scuole. "L'attuale sistema con la fasce colorate non permette il controllo della malattia, ma quantomeno ne mitiga la sua diffusione. Vediamo come vanno i dati, si potrebbe proseguire con questo sistema a fasce con alcune variazioni, riparametrando i meccanismi per il cambio di colore".



Quanto allo stop dello sci deciso solo poche ore prima della riapertura degli impianti, Pregliasco definisce il provvedimento "improvvido, perché ha fatto girare le scatole agli operatori del settore, che hanno ragione a essere arrabbiati quantomeno per i tempi della comunicazione. Credo che siano stati problemi di comunicazione soprattutto con le Regioni".



Per quanto concerne la campagna di vaccinazione che procede a rilento, rispetto alle prime stime, Pregliasco spiega che "occorre spostare più avanti il momento dell'immunità di gregge, che si raggiungerà con il 70% della popolazione vaccinata. Il governo aveva previsto settembre-ottobre per l'immunità di gregge e oggi mi sembra ottimistica come previsione, sposterei l'orizzonte a Natale. Anche se i primi benefici li avremo già con il 20-30% di vaccinati soprattutto tra le categorie più fragili". Nel 2022 andremo ancora in giro con le mascherine? "Spero proprio di no, ma sicuramente il prossimo anno dovremo prevedere una campagna di rivaccinazione anche per chi quest'anno avrà già fatto le due dosi. Il Covid ha le varianti e quindi, come per l'influenza, servirà la vaccinazione ogni anno", conclude il virologo.