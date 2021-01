Covid, oggi 12.715 casi e 421 morti. Tasso positività 4,3%

Sono 12715 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 13.574 di ieri. I tamponi sono 298.010, in incremento di 29.260, e il tasso di positività è anche oggi in lieve diminuzione, da 5% a 4,3%. Il numero di decessi resta purtroppo alto, sebbene oggi registri un dato in flessione, 421 contro i 477 di ieri, per un totale da inizio epidemia pari a 88.279.

Mentre prosegue il trend in diminuzione dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 52 in meno (ieri -18), con 132 ingressi giornalieri (ieri 148), e scendono a 2.218 in tutto, e i ricoveri ordinari che calano di 299 unità (ieri -381), portando il totale attuale a 20.098. Gli attuali positivi in Italia sono 463.352 (in calo di 4.472); in isolamento domiciliare sono in 441.036 (ieri 445.157). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Vaccino: ok Aifa per AstraZeneca, raccomandato uso under 55

Via libera dell'Aifa al vaccino di AstraZeneca, che aveva ricevuto ieri l'ok dell'Ema. Dopo una lunga riunione della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, a quanto apprende l'AGI il documento prodotto "raccomanda l'utilizzo preferenziale" del farmaco sui soggetti di eta' inferiore ai 55 anni. Si confermano, dunque, i dubbi sull'efficacia del vaccino AstraZeneca per i soggetti piu' anziani, vista la scarsita' di pazienti di quelle fasce di eta' arruolati negli studi clinici. Aspetto sottolineato anche dall'Ema, che tuttavia ha autorizzato il vaccino in Ue per tutti i soggetti sopra i 18 anni. Anche l'Aifa formalmente si adegua, raccomandando pero' l'utilizzo soprattutto per i piu' giovani. A questo punto sara' il ministero della Salute a stabilire nel dettaglio le modalita' d'uso nel nostro territorio.