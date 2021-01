Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, è risultato positivo al Covid-19. Dopo un tampone di routine, a scopo precauzionale, avvenuto il 5 gennaio il ministro ha ricevuto l'esito, positivo, nella giornata dell'8 gennaio. Sono scattate le misure standard e, come si legge sull'Ansa, da una nota diramata dal suo ufficio stampa "sta bene, non ha alcun sintomo, si atterrà scrupolosamente alle indicazioni dell'autorità sanitaria competente".