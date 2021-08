Covid: positivo uno chef, sanificate cucine Quirinale. Mattarella sta bene

E' risultato positivo al coronavirus, una decina di giorni fa, uno dei cuochi del Quirinale. Lo staff che prepara i pasti del Presidente della Repubblica e' composto alcuni chef e uno di loro ha contratto il virus in forma lieve, e' stato posto in isolamento e sono state avviate tutte le verifiche e le sanificazioni previste. Il personale che lavora e che e' entrato in contatto con il cuoco al Quirinale e' stato dunque sottoposto ai controlli come da protocolli e tutti risultano negativi, compreso il Presidente Sergio Mattarella.

CORONAVIRUS: OLTRE A CHEF QUIRINALE ALTRI DUE ADDETTI CUCINE POSITIVI

Al Quirinale tutte le misure di sanificazione sono state adottate per le cucine e gli spazi ad esse prossimi, dopo il caso di positività di uno degli CHEF, risalente a oltre una settimana fa. Sono stati effettuati i tamponi al personale a contatto e due persone, oltre allo CHEF, sono risultate positive ai test. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quanto si è appreso, sta bene e non è in isolamento.