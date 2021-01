Covid, preoccupa la variante sudafricana. "Potrebbe resistere al vaccino"

Il Regno Unito continua a vivere giorni difficile sul fronte della diffusione del Covid-19 nel Paese. La variante inglese, con un alto tassa di contagiosità ha fatto registrare per sei giorni consecutivi più di 50.000 positivi al giorno. La campagna vaccinale, iniziata in anticipo rispetto agli altri paesi europee, non è ancora in grado di fermare l'epidemia che imperversa in tutto il Regno Unito.

Oltre alla variante inglese, preoccupa quella sudafricana, la 501.V2, anch'essa con un altissimo tasso di positività che secondo alcuni scienziati potrebbe resistere al vaccino Oxford AstraZeneca.

Come si legge su fanpage.it, a lanciare l'allarme è stato sir John Bell docente di medicina dell’università britannica di Oxford che ha precisato come la variante sudafricana sia più preoccupante perché "presenta delle mutazioni sostanziali nella struttura della proteina" e questo potrebbe incidere nella buona riuscita del vaccino in quanto non verrebbe riconosciuta e di conseguenza il corpo umano non sarebbe in grado di produrre gli anticorpi necessari per distruggere il virus.