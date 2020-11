Covid, pronto il piano vaccini di Conte: hub con le dosi ogni 30 mila abitanti

Giuseppe Conte e Domenico Arcuri, commissario straordinario, al lavoro per definire gli ultimi dettagli del piano vaccino del governo che verrà illustrato giovedì prossimo 3 dicembre dal ministro della Salute Roberto Speranza in Parlamento. Secondo quanto riporta Repubblica, il piano di distribuzione del vaccino, se l’iter autorizzativo dovesse rispettare i tempi promessi, comincerà nell’ultima decade di gennaio e prevede, con il coinvolgimento dell’esercito impegnato direttamente insieme con il personale sanitario delle Asl, un hub ogni trentamila abitanti, con drive in, palestre, ospedali da campo, oltre ai medici di base e a ospedali e strutture sanitarie facilmente raggiungibili.

Il piano, risposta sempre Repubblica, si muove su due linee: quella destinata al vaccino Pfizer-Biontech che necessita di essere conservato a una temperatura attorno ai -75 gradi e quelli prodotti da Moderna e Oxford-Astrazeneca che invece resistono a temperature più alte, e dunque più facilmente gestibili. Il Commissario ha chiesto a Pfeizer di gestire direttamente la logistica: mentre i cargo della United Airlines hanno cominciato a fare la spola tra Bruxelles (il vaccino si produce in Belgio) e Chicago con le prime dosi, in Italia sarà la stessa casa farmaceutica a portarlo in cento sedi già individuate dal Commissario con le Regioni.

Si tratta di luoghi dove saranno a disposizione dei frigoriferi in grado di avere le dosi: in alcune Regioni, come il Lazio, ne è stato già disposto l’acquisto. In altre, invece, sono state individuate attrezzature già esistenti: nei centri trasfusionali dei grandi ospedali, per esempio, ci sono frigoriferi per la conservazione del plasma in grado di raggiungere quelle temperature.

Ma si sta pensando anche di requisire, in caso di necessità, precisa il quotidiano del gruppo Gedi, strutture industriali: in Puglia, per esempio, sono state individuate alcune aree di stoccaggio delle aziende casearie, che conservano alimenti a quelle temperature. Fondamentale però per la scelta dei luoghi sarà l’esito dell’incontro che domani avranno i rappresentanti della Pfizer con le Regioni: verrà spiegato il packaging con il quale il vaccino sarà inviato in Italia.

Se già nelle siringhe (come il Governo auspica) o, invece, in polvere. Poco prima dell'avvio delle vaccinazioni, partirà una campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini e per spiegare le modalità della campagna. Dovrebbe venir realizzato un portale dove poter seguire le dosi di vaccino e sapere dove e quando potersi vaccinare contro il Covid. Portale che potrebbe permettere anche la possibilità di prenotare la vaccinazione.