Covid, rintracciati primi 300 hub per il vaccino Pfizer

Le Regioni hanno comunicato al Commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri i primi 300 hub, tra ospedali e rsa, per la distribuzione dei 3,4 milioni di dosi del vaccino della Pfizer che dalla fine di gennaio dovrebbe essere destinato a 1,7 milioni di italiani. Alla lettera di Arcuri che una settimana fa segnalava, tra l'altro, la particolare tecnologia necessaria per la conservazione delle dosi, tredici Regioni hanno risposto entro il 20, indicando i punti idonei a garantire l'integrità del vaccino, le altre, beneficiando di una proroga, hanno risposto entro la giornata di ieri.