Crisanti: "Chi non si vaccina si paghi le cure". Sei d'accordo? SONDAGGIO

Covid, "Non ti vaccini? Molto bene, se ti ammali paghi tutto". La proposta del virologo Crisanti a In Onda è di far pagare le eventuali cure ospedaliere ai no vax che rifiutano il vaccino contro il coronavirus a causa di pregiudizi. A distanza di 24 ore le parole del direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova al programma di La7 suscitano la polemica in rete

"Il problema delle persone che non si vogliono vaccinare è complesso. Ci sono persone che non si vaccinano per motivi religiosi e lì non ci si può fare nulla. Ci sono tante persone che hanno paura, in quei casi si può fare molto", puntalizza Andrea Crisanti, per poi soffermarsi sui no vax per definizione "Ci sono persone che non si vogliono vaccinare per pregiudizio. In quel caso, penso che il miglior deterrente che ci sia è togliere la copertura sanitaria se si prendono il covid: un giorno in rianmazione costa 2500 euro, non capisco perché lo debba pagare il servizio sanitario, visto che è una decisione loro".