Dpcm, mezza Italia in zona rossa.Coprifuoco anticipato. Poi solo il lockdown

Il Coronavirus fa sempre più paura in Italia. I dati di ieri evidenziano una situazione in rapido peggioramento. Aumentano i casi di positività e soprattutto preoccupa la situazione negli ospedali, con i ricoveri in terapia intensiva che hanno subito un'impennata improvvisa. Resta drammatico il numero di morti giornalieri. Le varianti avanzano troppo rapidamente. Per questo il governo cerca nuove soluzioni, anche le zone rosse potrebbero non bastare più. La preoccupazione - si legge sul Corriere della Sera - è che il Paese possa presto tornare al picco di 40 mila casi raggiunto in autunno. Con la differenza che adesso siamo in piena campagna vaccinale e che la variante inglese colpisce i giovanissimi e i bambini. Il tema è se il governo sia pronto a introdurre in corsa nuove restrizioni e quali, dopo aver dato ai governatori la possibilità di chiudere le scuole anche nelle zone arancioni e gialle.

Nessuno conferma - prosegue il Corriere - che nel chiuso dei vertici si sia ragionato di un lockdown generalizzato, ma certo si è riflettuto su quale possa essere la soglia critica per far scattare una stretta ulteriore e quali siano le misure più adatte. Tra le ipotesi sul tavolo c’è il coprifuoco anticipato e ulteriori limitazioni agli spostamenti delle persone. Sulla base dei dati e della curva epidemiologica Roberto Speranza si è convinto che «purtroppo i numeri peggioreranno ancora». Domani l’Rt nazionale sarà sopra 1 e le ordinanze del ministro della Salute faranno scattare l’arancione in altre regioni e forse anche il rosso se, come è prevedibile, alcuni territori andranno oltre 1,25. Ma già domani Speranza firmerà le ordinanze che possono mandare in rosso diverse regioni.