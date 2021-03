Draghi: “Operatori sanitari non vaccinati? Non va bene. Pronta una norma”

"Il governo intende intervenire, non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo", è questa la notizia forse più importante che Mario Draghi ha fornito in conferenza stampa a margine del monitoraggio della cabina di regia con i delegati delle forze di maggioranza e il Cts. Sebbene l'intervento sugli operatori non vaccinati sia al vaglio, il ministro della Salute Roberto Speranza, ha sottolineato che "l'adesione del personale sanitario è stata molto ampia" e che "la stragrande maggioranza ha dato il buon esempio". Si sta pensando quindi a una norma a hoc, perchè "c'è un pezzetto, molto minimale, che ora stiamo provando anche a formalizzare sul piano quantitativo, e su questo stiamo valutando l'intervento", ha aggiunto Speranza.

Sulla scuola il premier ha confermato le indiscrezioni del mattino relative alle riaperture: "Riaprono fino alla prima media, il ministro Bianchi sta lavorando perchè avvenga in modo ordinato", ha detto specificando che "le evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza delle altre restrizioni". Sulla proposta fatta dal ministro Bianchi di fare test agli studenti ogni lunedì, Draghi ha anticipato che solo, "in alcuni casi sarà possibile effettuare il test" per gli studenti ma "parlare di azione globale" è "eccessivo".