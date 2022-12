Falsi Green Pass, nei guai Madame e Giorgi. La cantante ora rischia Sanremo

Madame e Giorgi, guai con la giustizia. Ora rischiano grosso

Due donne vip del mondo dello sport e della musica sono finite nei guai. Su di loro è in corso un'indagine per "falso ideologico", per la presunta irregolarità nella procedura di ottenimento del lasciapassare verde legato alla vaccinazione contro il Covid-19. Avrebbero ottenuto un green pass illegale secondo le ipotesi della procura di Vicenza. La cantante Madame (Francesca Calearo, 20 anni) e la tennista professionista Camila Giorgi (30 anni) assieme anche - si legge su Repubblica - ad alcuni componenti della sua famiglia. Il procedimento in corso riguarda un giro di false vaccinazioni contro il Covid19. All'epoca dei fatti bastava avere un tampone con esito negativo per potersi esibire nei concerti, mentre per la tennista bisognerà attendere, una volta accertati i fatti, la reazione della Federazione Italiana Tennis. Si indaga - prosegue Repubblica - perché la cantante vicentina risulta nella lista degli assistiti della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, per la quale si ipotizza il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato.

Ci vorrà ancora del tempo per fare chiarezza sulla vicenda, ma al Festival di Sanremo manca poco. Tra il 7 e l’11 febbraio Madame è attesa sul palco dell’Ariston per sfidare gli altri artisti in gara con il suo brano Il bene e il male, anch’esso al centro di polemiche pochi giorni fa per via del cambio di nome all’ultimo minuto. La canzone, infatti, in origine avrebbe dovuto chiamarsi Puttana. La vicenda avrà ripercussioni sulla sua partecipazione a Sanremo? Poche settimane fa lo stesso codice etico è stato applicato a Memo Remigi, che, nel corso di una puntata della trasmissione Oggi è un altro giorno, aveva lasciato scivolare la sua mano sulla natica di Jessica Morlacchi, per poi venire escluso dal programma.