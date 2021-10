Green Pass, bagarre nell'Assemblea Regionale Siciliana: fuori due deputati

Green pass, bagarre nell'Ars: due deputati denunciano, ma il presidente Micciché rimane inflessibile

Sergio Tancredi a Angela Foti, deputati regionali siciliani, hanno sporto denuncia in questura per il divieto di entrare nell'Assemblea senza mostrare il Green Pass: "Come annunciato stamane, abbiamo formalizzato in questura la denuncia evidenziando che ci e' stato impedito l'accesso all'Ars. Occorre accertare se sono si sono verificate delle violazioni perseguibili per legge", ha detto il capogruppo di Attiva Sicilia all'AGI.

Nel pomeriggio, mentre la vicepresidente dell'Assemblea Foti ha deciso di prendere parte ai lavori parlamentari mostrando il certificato verde, Tancredi è rimasto sulle proprie posizioni ed entrera' soltanto se "ci sarà bisogno della mia presenza in Aula per votare una norma importante".

"Se il magistrato dovesse riscontrare delle irregolarità - ha proseguito Tancredi - siamo pronti a presentare una querela. Sono convinto che la Costituzione ci darà ragione".

IL PRESIDENTE MICCICHE': "LE REGOLE VALGONO PER TUTTI, RIVOLGETEVI AL TAR"

Il presidente dell'Ars Giafranco Miccichè ha suggerito ai parlamentari di evitare altre forme di protesta e, semmai, di rivolgersi al Tar per un parere definito. "E' una buona idea quella del Tar - ha aggiunto Tancredi - ho gia' dato mandato a un costituzionalista per valutare i profili che riteniamo non siano stati rispettati".

Da parte sua, Micciché non è disposto a compromessi: "All'Ars non si può entrare senza Green Pass. C'è una legge che dobbiamo far rispettare a tutti i livelli. Invito tutti i deputati che oggi non sono presenti e che hanno fatto richiesta di ingresso senza Green Pass, nell'interesse di tutti e dell'immagine della stessa Assemblea, a desistere da queste iniziative di proteste. Non siamo noi a poter decidere se la legge nazionale è legittima o contraria alla Costituzione".

IL GREEN PASS SARA' OBBLIGATORIO ANCHE... PER IL CONVEGNO DEI NO GREEN PASS

"Il decreto legge che in questi giorni passerà dal Parlamento è un atto unilaterale verso il quale alcuni cittadini pacificamente, al netto di alcuni balordi, stanno protestando - ha detto Foti, intervenendo a Sala d'Ercole - L'atto di oggi è puramente dimostrativo: volevamo testimoniare come quella decisione incide persino sull'attività di un rappresentante democraticamente eletto dal popolo. Continueremo a lavorare e ci atterremo alle regole, quello che conta è dare voce a chi la pensa diversamente, un valore che la nostra Costituzione ci ha consegnato".

Il prossimo 29 ottobre proprio a Palazzo dei Normanni è previsto un convegno dei no Green Pass. "Non ci siamo posti il minimo dubbio se consentirlo o meno - ha replicato Miccichè -. Se c'è un posto in cui dibattere è proprio il Parlamento, abbiamo un ovvio atteggiamento di disponibilità al dialogo, ma la legge va rispettata. Non voglio entrare nel merito se sia giusta o sbagliata, è una legge che sono obbligato a seguire".