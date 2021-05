Green Pass: come funziona, requisiti e come richiederlo

Green Pass Italia, come funziona? Il documento servirà a muoversi liberamente in Italia e sarà valido 6 mesi per guariti dal Covid e vaccinati

In attesa del Green Pass Covid dell'Unione Europea che dovrebbe arrivare a giugno, l'Italia gioca in anticipo presentando il Green Pass Italia che dalla metà di maggio permetterà ai turisti di muoversi liberamente nel Paese, ovviamente a particolari condizioni. L'annuncio è arrivato dal premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa per le conclusioni della riunione ministeriale del G20 Turismo: "Noi dobbiamo offrire regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa, il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore già a partire dalla seconda metà di maggio".

Green Pass, come funziona

Il Green Pass Italia è un documento che facilita gli spostamenti tra Regioni di diverso colore (comprese quelle Arancioni e Rosse) e supera la necessità dell'ormai classica autocertificazione. Per ottenere il Green Pass Italia bisogna:

Aver effettuato la seconda dose del vaccino da non oltre 6 mesi

Aver effettuato un tampone molecolare o antigenico con esito negativo non oltre le 48 precedenti. Il vincolo non vale per i bambini al di sotto dei 2 anni di età

Attestazione di essere guariti dal Covid-19 tramite test seriologico che può essere eseguito in farmacia

"Le certificazioni verdi rilasciate dagli Stati membri dell’Unione sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno Stato terzo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale", affermano fonti di Palazzo Chigi riportate da La Stampa.

Al momento non è chiaro in quale forma sarà realizzato il Green Pass Italia. Si ipotizza che il Governo possa prevedere un formato cartaceo ma più probabilmente sarà digitale con un codice a barre generato da un'app. Nel secondo caso potrebbero emergere problemi dal lato privacy come è avvenuto in passato per l'app IO.

Green Pass, come richiederlo

Per ottenere il Green Pass Italia si può quindi effettuare un tampone molecolare o antigenico in farmacia entro le 48 precedenti allo spostamento. Chi è guarito dal Covid-19 otterrà un documento valido 6 mesi direttamente dall'ospedale in caso di ricovero o dal medico di base si è curato a casa. Per chi ha già effettuato il vaccino, invece, il Green Pass Italia avrà anch'esso una durata di 6 mesi e verrà rilasciato direttamente dall'hub vaccinale.