Green Pass, come ottenerlo online e averlo a portata di smartphone

Da ieri 17 giugno è diventato ufficiale il Green Pass per partecipare ad eventi pubblici e spostarsi senza restrizioni. Ecco i requisiti per ottenerlo e come richiederlo

Da ieri è ufficiale, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il decreto che ufficializza il Green Pass, o più correttamente la "Certificazione verde digitale Covid-19". Si tratta di un documento che per chi lo possiederà permetterà di partecipare ad eventi pubblici, accedere alle RSA e spostarsi liberamente in tutta Italia senza autocertificazione e a prescindere dall'indice Rt. A partire dal primo luglio 2021 con il Green Pass ci si potrà spostare senza restrizioni anche in tutti i paesi dell’area Schengen.

Green Pass, come funziona

Il Green Pass è una certificazione che si può avere in formato digitale sempre sul telefono o stampabile in copia cartacea che contiene un QR Code. Il Green Pass si ottiene:

Effettuando la vaccinazione anti Covid-19

Effettuando un test antigenico rapido o molecolare negli ultimi due giorni risultato negativo

Se si è guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi

Green Pass, come ottenerlo

Come ottenere il Green Pass? Esistono diversi modi per avere il proprio certificato. Il primo è quello di autenticarsi utilizzano l'identità digitale (SPID) o il numero della carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o altro documento d'identità sull'apposito sito www.dgc.gov.it/web/. Il Green Pass al momento del rilascio diventa automaticamente disponibile anche sul Fasciolo sanitarioe elettronico e l'app Immuni, disponibile gratuitamente al download per iPhone e Android. Il cittadino riceverà un SMS o una email con la conferma dela disponibilità del Green Pass. Il messaggio conterrà in ogni caso un codice la doppia autenticazione per accedere al certificato.