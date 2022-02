Green pass a durata indefinita: le prime indiscrezioni sul decreto

Copertura indefinita per vaccinati e guariti grazie al nuovo green pass

I vaccinati con la dose booster e i guariti dal Covid-19 avranno un green pass dalla durata indefinita. Questa sembra essere la nuova definizione inserita nella bozza di decreto che il governo dovrebbe approvare domani, 2 febbraio.

La decisione del governo è volta a mantenere la validità della certificazione, in attesa che le agenzie regolatorie diano maggiori indicazioni sulla quarta dose. Da oggi la durata prevista per il green pass è di sei mesi. Infatti, autorizzata il 15 settembre, la terza dose rischia di lasciare scoperto già dal 15 marzo chi ha completato il ciclo vaccinale, impedendo di frequentare ristoranti, luoghi dello spettacolo e ambienti sportivi.

Alcune deroghe saranno previste per chi arriva dall’estero, in particolare da quei Paesi che non presentano gli stessi obblighi e accortezze del green pass, e per chi deve partecipare a eventi pubblici: in questo caso, si valuta il tampone obbligatorio.

