Green pass: Decaro, "per sentirci più sicuri al chiuso". Sulla scuola...

Green pass: Decaro, per sentirci piu' sicuri al chiuso

"Se il Green pass serve a sentirci piu' sicuri nei luoghi al chiuso, nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, allora ben venga". Lo ha detto a Sky TG24 Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'ANCI.

"L'importante - ha aggiunto - e' continuare con la campagna di vaccinazione. Quando avremo raggiunto una percentuale molto piu' elevata ci sentiremo tutti piu' sicuri in tutti gli ambienti, perche' e' dimostrato scientificamente, almeno questo ci dicono le autorita' sanitarie nazionali, che con la doppia vaccinazione e' difficile andare in ospedale, ed e' difficilissimo essere ricoverati in terapia intensiva". "Nella mia citta' - ha concluso - per fortuna,l'80% dei miei concittadini ha gia' fatto la prima dose, e una percentuale molto elevata e' gia' alla seconda: questo mi fa ben sperare rispetto al fatto che la campagna vaccinale, gia' nei prossimi giorni, potra' dirsi completata nella mia citta'".

SCUOLA: DECARO "RISCHIO DAD SE NON AUMENTA CAPACITÀ TRASPORTO"

"Rischiamo di ritrovarci nelle stesse condizioni in cui ci siamo trovati con le altre due ondate legate alla pandemia, nel senso che se non aumenta la possibilita' del trasporto diventa complicato assicurare il corretto svolgimento delle lezioni". Cosi' a Timeline, su Sky TG24, il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio DECARO. "Se resta sempre una capacita' di trasporto piu' bassa rispetto a quella normale, non ci sara' la possibilita' di aumentare a dismisura i mezzi di trasporto e quindi l'unica possibilita' e' scaglionare gli orari. Le scuole gli orari non vogliono scaglionargli perche' rivendicano, anche legittimamente, la loro autonomia scolastica, che pero' dovrebbe essere limitata al piano degli studi e non all'orario in cui si entra a scuola: se lo spostiamo di un'ora, un'ora e mezza, per le diverse classi non credo succeda nulla, ma permetterebbe a tutti di entrare e uscire da scuola senza assembramenti. Cosi', pero', evidentemente non e' visto che non ci sono riusciti nemmeno i prefetti a modificare gli orari scolastici. Per noi sindaci - ha concluso -, se ci ritroviamo nella stessa condizione dell'anno scorso, il rischio e' quello di trovarci daccapo davanti alla didattica a distanza e questo sarebbe ovviamente un problema".