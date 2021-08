Green pass, denuncia per chi sale sul treno senza. E dovrà scendere subito

Green pass, denuncia per chi sale sul treno senza. Dovrà scendere

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Preoccupa la situazione negli ospedali, tornati ad essere sotto pressione sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. La variante delta dilaga e il governo ha deciso di aumentare le restrizioni per chi è sprovvisto del green pass. Il viaggiatore - si legge su Repubblica - mostrerà il Green Pass — obbligatorio fino a dicembre — al controllore. Se privo della carta verde, dovrà spostarsi in una zona riservata e scendere alla prima fermata utile. Rischia anche una denuncia alla Polizia ferroviaria. Sempre il viaggiatore si impegna a informare l’autorità sanitaria territoriale e la compagnia ferroviaria se accuserà sintomi entro 8 giorni dalla fine del viaggio. Il sistema di porte automatiche del treno sarà impostato in modo da favorire il ricambio dell’aria. Alimenti e bevande saranno consegnate al viaggiatore seduto (sui treni a lunga percorrenza) per evitare spostamenti di massa verso il vagone ristorante. Capienza massima permessa sugli stessi treni a lunga percorrenza se, come gli aerei, montano filtri Hepa.

L’accesso agli aerei e alle aree “sensibili” dell’aerotrasporto - prosegue Repubblica - sarà permesso a condizione di avere il Green Pass (questo, almeno fino al 31 dicembre 2021). La stazione aeroportuale avrà percorsi separati tra chi entra e chi esce. Imbarco e sbarco dei passeggeri dovrà avvenire, se possibile, attraverso il pontile mobile (o finger), così da evitare il bus elettrico (sempre pieno) che conduce sotto il velivolo. Indumenti personali — giacca, cappotto, maglione — saranno sistemati nelle cappelliere dell’aereo, ma sempre in contenitori monouso per scongiurare contatti. In caso di voli intercontinentali, la mascherina sarà sostituita dopo 4 ore.