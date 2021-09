Green Pass falsi e certificati "facili". Nei guai due medici di Roma e Genova

Green Pass falsi e certificati "facili". Nei guai medici di Roma e Genova

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. La variante delta è ormai dilagante in tutto il territorio ed è sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Per questo il governo ha deciso di accelerare mettendo l'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Ma da due inchieste sono emerse grave irregolarità: medici che forniscono documenti fasulli e certificazioni di esenzioni "facili". Due casi in pochi giorni, a Roma e a Genova. Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli). A loro disposizione, - si legge sul Fatto Quotidiano - un medico di base che dal suo studio nel cuore della Capitale, secondo gli inquirenti, avrebbe effettuato certificazioni vaccinali false, forse in cambio di soldi e favori. L’inchiesta top secret della Procura di Roma rappresenta un campanello d'allarme in vista dell'obbligo della certificazione per tutti i lavoratori.

Anche la procura di Genova - riporta Fanpage - ha aperto un’inchiesta sulle certificazioni “facili” da parte di medici compiacenti per far ottenere l’esenzione dal vaccino per il Covid e anche dalle mascherine. Le indagini, in fase preliminare, sono partite dopo gli esposti depositati contro un medico sottoposto a provvedimento disciplinare da parte del consiglio dell’Ordine e riferimento del mondo “no vax”. Secondo tali denunce, arrivate da tutta Italia, il dottore avrebbe compilato certificati per attestare problemi di salute che impediscono l'uso di mascherine e la vaccinazione. Queste certificazioni tuttavia sarebbero state rilasciate senza nemmeno una visita. Ma non sarebbero gli unici esposti: sempre agli inquirenti genovesi, infatti, sarebbero giunte altre segnalazioni su altri medici dal certificato "facile".