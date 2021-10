Green Pass: sempre obbligatorio a scuola, ma solo se non ci sono le elezioni

Green Pass: obbligatorio a scuola per studenti e genitori, ma solo quando non si deve votare

Nessuno lo ha capito (a parte i politici), ma se vi è sfuggito sappiate che nelle scuole italiane il Green-pass, per due giorni, si può bellamente ignorare e dimenticare. E non solo nessuno lo ha capito (o tutti fingono di non capirlo), ma nessuno si indigna e lo fa notare: i TG, i giornali, il baraccone dei media delle Telecrazia, quelli che si battono a spada tratta per l'obbligo del Green-pass, e lo stesso Draghi. Nessuno ha fatto una piega.

Che brutta cosa la politica di questo terzo millennio: immorale, umanisticamente assente, non credibile e paradossale. Dimentichiamo del tutto la barzelletta di un governo Lega e M5S, dimentichiamo anche la caricatura successiva PD e M5S, e fingiamo di non ricordarci anche della spina nel fianco Renzi che ha provocato la rovina del Governo Conte, ma non possiamo certo dimenticare la rigorosità del Governo Draghi che con la manovra del Green-pass, è riuscito a rendere di fatto obbligatorio a tutti gli italiani il vaccino anti Covid.

Si può essere o non essere d'accordo sulla necessità della vaccinazione di massa, ma resta il fatto che la pandemia, proprio grazie ai vaccini, sta regredendo e se, pur non del tutto scomparendo, ora in Italia fa meno paura. E questo è indiscutibile perchè è vero, ed è un dato di fatto acclarato. Così come è un dato di fatto del tutto incontestabile che l'entrata in vigore dell'obbligo del Green-pass anche per andare a fare pipì, abbia di fatto costretto moltissimi detrattori No-Vax e tantissimi indecisi, seppur obtortocollo ed estrema ratio, a vaccinarsi con rassegnazione e con il capo chino.

E fin qui è tutto chiaro. Ma che per andare a votare in questi due giorni, per entrare cioè nelle stesse aule di tutte le scuole italiane, dove è obbligatorio il Green-pass anche solo per metterci la punta di un piede, non sia obbligatorio possedere il Green-pass, è una contraddizione, un paradosso tutto all'italiana.

Ma come? Se tuo figlio sta male a scuola, e devi entrare in aula per prenderlo e portarlo a casa, non puoi farlo se non esibisci al bidello il tuo Green-pass; e qundi come è possibile accettare che per il bene della politica, e cioè per garantire ai Partiti i loro voti (spesso purtroppo comprati, orchestrati, estorti, ricattati), si possa avere libero accesso in tutte le scuole italiane senza il Green-pass, che ormai è diventato obbligatorio per tutto? E quello che fa ancora più ridere, per non dire che fa ancora più piangere, è che nessuna compagine politica dica nulla al proposito. Tutti muti, tutti d'accordo, tutti che fischiettano facendo finta di non averlo capito.