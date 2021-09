Green Pass università: il docente potrà controllare, studenti a rischio multa

Gli studenti sono obbligati ad accedere all'università muniti di Green Pass, ma a differenza dei docenti, per loro "il controllo sarà a campione". La ministra dell'Università Maria Cristina Messa al CorSera ha spiegato che il controllo "agli esami potrà farlo il professore o un suo delegato, prima dell'interrogazione. Per i docenti e il personale universitario il controllo è uno a uno". L'universitario senza certificato "lo fanno uscire" e "se dovessero esserci situazioni particolari, verranno segnalate alle autorità preposte", prosegue Messa. Non tutti troveranno spazio in aula: "Le università potranno riaccogliere circa il 75 per cento dei loro studenti in presenza - afferma la ministra - Per i corsi più numerosi dovranno usare la didattica integrata con lezioni miste anche online".

L'errore nel test di Medicina

Riguardo all'errore nel test di Medicina, la ministra assicura che l'esame è "valido". "Purtroppo nella domanda 56 - spiega -è saltato un trattino. La neutralizziamo, varrà lo stesso punteggio per tutti". E annuncia che "l'anno prossimo istituiremo un controllo di terzo livello, cioè esterno, prima di rilasciare le domande".