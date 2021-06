Huston, 178 sanitari rischiano il licenziamento per aver rifiutato il vaccino

Huston, 178 operatori sanitari rifiutano il vaccino: sospesi

Un ospedale di Houston ha sospeso 178 membri del personale che si sono rifiutati di rispettare il mandato interno secondo cui i dipendenti avrebbero dovuto essere completamente vaccinati entro lunedì 14 giugno. Il presidente di Houston Methodist, dottor Marc Boom, ha spiegato che quasi 25.000 membri del personale di Houston Methodist sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19 come parte di un requisito di vaccinazione annunciato in aprile. Di questi, 178 dipendenti non si sono vaccinati e sono stati sospesi senza paga, compresi i 27 che sono solo parzialmente vaccinati. "Vorrei che il numero (di chi non si vuole vaccinare) potesse essere zero, ma purtroppo, un piccolo numero di individui ha deciso di non mettere i loro pazienti al primo posto".

Ci sono 285 dipendenti non vaccinati che hanno ricevuto esenzioni mediche o religiose e altri 332 che hanno ottenuto la possibilità di rinvio. Boom ha sopiegato di aver capito che è stata una "decisione molto difficile" per alcuni dipendenti quella di essere vaccinati, ma hanno fatto la cosa giusta per proteggere "i nostri pazienti, i vostri colleghi, le vostre famiglie e la nostra comunità."

Amanda Rivera, un'infermiera del pronto soccorso, ha detto all'affiliata NBC KPRC che lei è una dei dipendenti sospesi e rischia il licenziamento se si rifiuta di conformarsi. "Mi sento come se ci avessero costretti in questo piccolo angolo, come se dovessi farlo per forza o se no perdo il lavoro. Questa è la mia unica fonte di reddito", ha detto Rivera.

Operatori sanitari rifiutano il vaccino, Burioni: "Devono cambiare lavoro"

Anche il famoso virologo Roberto Burioni la pensa come il direttore dell'ospedele americano e perciò, in riferimento a questa notizia, ha pubblicato un tweet in cui esclama che "I sanitari che non si vaccinano DEVONO cambiare lavoro".