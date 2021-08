"Il medico ha schiaffeggiato mia figlia perché non voleva il vaccino"

Un venerdì mattina concitato all’hub vaccinale di Malpensafiere: una bambina di 12 anni, con la paura degli aghi, era stata accompagnata dal padre a fare il vaccino ma, terrorizzata, si è opposta fino a che, a detta del padre, un medico l'ha schiaffeggiata. A riportare la notizia è VareseNews.

Diversa la versione dell’Asst Valle Olona che ha fatto sapere, tramite il direttore socio-sanitario Marino Dell’Acqua, l'impossibilità di un simile accadimento: invece, sostiene che il dottore abbia solo preso il viso della bambina tra le mano per farla smettere di piangere e calmarla.

"All’hub di Malpensafiere abbiamo somministrato il vaccino a più di 400 mila persone e gentilezza e cortesia sono sempre state una costante tra medici, infermieri e volontari" ha detto Dell'Acqua a VareseNews. "La persona accusata, tra l’altro, è un medico di base che è abituato a trattare con le persone e non credo che abbia schiaffeggiato la bambina".

Ma il padre ha chiamato sul posto la Polizia di Stato, per poi lasciare la struttura insieme alla figlia che, alla fine, non si è vaccinata. "Ora convincerla a vaccinarsi sarà praticamente un’impresa. È rimasta profondamente turbata dall’accaduto e stiamo valutando il supporto psicologico, sia per la fobia degli aghi che, ora, per quella dei medici. Denunceremo l’accaduto perchè non succeda ad altri", ha dichiarato il genitore a VareseNews.