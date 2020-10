Immuni, la app fa flop. Scovati solo 13 positivi col tracciamento digitale

Il Coronavirus continua a far paura in Italia. Il numero dei contagi cresce esponenzialmente, ormai sono oltr 5 mila ogni giorno. A preoccupare sono soprattutto le terapie intensive, che dopo essersi svuotate in estate hanno ripreso a riempirsi. Il governo per il tracciamento dei contatti si è affidato all'app Immuni, ma questa applicazione non sta dando i frutti sperati, a causa di una concomitanza di problemi. Per sbrogliare questa matassa, - si legge su Repubblica - bisogna ripartire dai numeri. Da giugno a oggi Immuni è stata scaricata 8,3 milioni di volte, ha registrato 499 positività tra gli utenti e ha inviato 8.887 notifiche a chi è stato a contatto con i contagiati.

Con il tracciamento digitale, però, - prosegue Repubblica - sono stati scoperti appena 13 nuovi positivi. Non esattamente un risultato confortante, vista la seconda ondata che ha investito l’Europa. «La app di Bending Spoons funziona, il problema va cercato altrove», sostiene il professor Ciro Cattuto, docente di informatica dell’Università di Torino, direttore della Fondazione Isi e membro della task force che, per conto del ministero, ha studiato e selezionato Immuni. «Quegli otto milioni e passa di download non corrispondono al numero delle app effettivamente attive. I download, poi, sono incrementati in modo considerevole solo negli ultimi giorni per via delle notizie sulla diffusione del contagio, ne vedremo gli effetti solo tra due-tre settimane.