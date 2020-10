Coronavirus

Giovedì, 15 ottobre 2020 - 19:40:00 Covid, in Spagna 6.603 nuovi contagi e 140 morti in 24 ore Il totale delle infezioni da Coronavirus in Spagna arriva a 921.374. I decessi ad un totale di 33.553

Pedro Sanchez 6.603 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore notificati dal ministero della Salute spagnolo. La cifra delle infezioni totali nella nazione arriva a 921.374 dall'inizio della pandemia. I nuovi decessi sono 140, che portano il totale a 33.553. Le regioni più colpite sono Madrid (2.292 nuovi casi in 24 ore), i Paesi Baschi (644), Aragona (575) e Navarra (454). Il numero di contagi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni è salito a 269,96 dai 265,19 di ieri.