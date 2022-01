Inghilterra: addio a Green Pass, mascherine e tutte le restrizioni antiCovid

Dal 26 gennaio il Regno Unito dirà a tutte le restrizioni anti Covid, Boris Johnson: "Niente più mascherine e Green pass"

Da mercoledì 26 gennaio nel Regno Unito non saranno più in vigore tutte le misure di prevenzione introdotte per contrastare la variante Omicron.

Boris Johnson (che continua ad essere al centro di molte polemiche per le sue feste durante il lockdown) ha annunciato la decisione alla Camera dei Comuni: stop a ogni restrizione, da mascherine, a Green pass, passando per la raccomandazione dello smart-working.

Con il 65% della popolazione che ha raggiunto la terza dose vaccinale, i contagi sono scesi del 40% e "BoJo", che dall'inizio della pandemia ci ha abituati a diversi colpi di scena, ha deciso per una svolta.

