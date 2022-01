Boris Johnson, party di 100 travestiti da BoJo davanti a Downing Street. VIDEO

In 100 travestiti da BoJo al party per strada con tanto di parrucca bionda brindando al grido "sono Boris e questo è un evento di lavoro"

Con indosso una maschera di Boris Johnson, con tanto di parrucca con il tipico ciuffo biondo, un centinaio di persone, vestite in completo da uomo e munite di spumante e birra, si sono radunate a suon di musica a Londra, davanti agli uffici governativi di Whitehall, in una carnevalesca protesta contro il premier britannico, al centro del cosiddetto party-gate.

In un video sui social rilanciato dal Daily Mail col titolo "Downing Street Disco", si vedono i fake BoJo ballare al grido "sono Boris e questo è un evento di lavoro", la frase usata dal primo ministro per giustificare la sua presenza a una festa a Downing Street organizzata in violazione delle norme anti-Covid e per cui in molti ormai chiedono le sue dimissioni anche dentro il suo partito. Il party-protesta sarebbe stato organizzato dallo YouTuber 'JaackMaate', che ha condiviso le foto dell'evento su Twitter scrivendo: "Abbiamo assunto 100 Boris Johnson e organizzato una festa a Downing Street".