"Io Apro", una bomba carta esplode tra i piedi di un giornalista. VIDEO

La bomba carta rimbalza tra manifestanti e polizia, alla fine esplode tra i piedi di un giornalista. Il lancio è troppo corto e serve un altro calcio per farla arrivare fino al cordone della polizia e, come in una partita di pallone, viene rilanciata verso il campo avversario. A pagare il prezzo di questo pericoloso ping pong è stato un giornalista che la bomba se l’è vista esplodere fra le gambe.