Israele, primo caso al mondo di "flurona". Donna con Covid e influenza insieme

Israele, Covid e influenza insieme. Mentre si sperimenta la quarta dose

Israele si conferma lo Stato più avanti al mondo nella lotta al Coronavirus. I primi a partire con i vaccini adesso sono già alle prese con la quarta dose, ancora in fase sperimentale ma che presto verrà somministrata a tutta la popolazione. La variante omicron avanza e si cercano rimedi per fronteggiarla. Ma proprio da Israele arriva una scoperta destinata a suscitare allarme nella comunità scientifica. Una giovane donna - si legge sul Corriere della Sera - arrivata in travaglio al Rabin Medical Center di Petah Tikva, a pochi chilometri da Tel Aviv, è la prima persona al mondo in cui sia stata documentata una infezione simultanea da SARS-CoV-2 e virus dell’influenza, ribattezzata «flurona".

Il nome - prosegue il Corriere - deriva dall’unione delle parole inglesi «flu» (influenza) e «corona». La donna sta bene e dovrebbe essere dimessa a breve. Ma gli esperti avvertono che i casi potrebbero aumentare. Intanto il governo israeliano ha deciso, per ora, di somministrare la quarta dose solo agli immunodepressi. Il direttore generale del ministero della Sanità Nachman Ash ha spiegato che la decisione è stata presa nel timore che quella fascia di popolazione sia «maggiormente vulnerabile».

