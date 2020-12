"Italia zona gialla dal 7 gennaio. Ma non escludo altre zone rosse"

"Il 7 gennaio si ricomincia con la normale colorazione, giallo, arancione e rosso, sulla base delle misurazioni illustrate ogni settimana e che tutti conoscono, a partire dalle Regioni". Con queste parole la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa risponde alla domanda di Affaritaliani.it su che cosa accadrà con le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 dopo le feste natalizie. Quindi da giovedì 7 gennaio tutto il Paese sarà in zona gialla? "Non conosco esattamente i dati di tutte le regioni, ma siccome le cose stanno andando meglio penso proprio che sarà così". Esclude nuove rosse nel 2021? "Non si possono escludere, dipenderà dall'andamento dei dati", risponde la sottosegretaria.



Fino a quando in Italia saranno in vigore le restrizioni? "Fino a quando i dati ci diranno che dobbiamo tenere queste misure, le valutazioni si fanno in base ai dati scientifici e quindi le restrizioni resteranno in vigore fino a quando sarà necessario". E le scuole? Che cosa accadrà dopo l'Epifania? "Dal 7 gennaio riapriranno quelle che sono state chiuse fino a prima della pausa per le festività di Natale. Per quanto riguarda materne ed elementari, che erano già aperte a dicembre, nulla cambia e tutto continuerà come prima", conclude la Zampa.