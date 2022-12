“Le varianti Covid dalla Cina già conosciute”. Rsa, prorogate mascherine

Covid, il ministro della Salute Schillaci rassicura: monitoraggio, ma evitare interpretazioni allarmistiche

In Cina si è realizzata “una tempesta perfetta”, così il ministro della Salute Orazio Schillaci descrive la recrudescenza del virus nel Paese asiatico durante l'informativa al Senato sulla situazione epidemiologica in Italia in seguito all'emergenza di queste ultime ore. "Un unicum paradossale, le immagini delle megalopoli sono state un'icona della malattia, norme impressionati e inaccettabili per una democrazia. Solo 4 milioni di casi segnalati a fine novembre. Poche le vaccinazioni in Cina , scarso livello di protezione dei vaccini utilizzati, poche dosi di chiamo. Omicron fino a poco tempo fa ha circolato poco con una bassa immunità ibrida. Poi questo autunno la tempesta perfetta”.

In Italia è necessario un "costante monitoraggio" nel timore che compaia una nuova variante del virus SarsCoV2, "una variante che vada oltre la Omicron", ma nello stesso tempo è importante "evitare interpretazioni allarmistiche", sottolinea Schillaci. "Al momento - aggiunge - le varianti che alimentano i casi in Cina sono le stesse che già circolano da tempo a livello globale".



I "dati preliminari", anche sul sequenziamento, relativi ai test su passeggeri provenienti dalla Cina e positivi al Covid, "evidenziano la circolazione di varianti e sottolignanggi gia' presenti sul nostro territorio". Prorogato intanto l’utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie e nelle Rsa “fino al 30 aprile prossimo". "Serve raccordo con l’Ue per limitare l' afflusso di passeggeri positivi dal paese asiatico, abbiamo tenuto rapporti con Ecdc per uno continuo scambio di informazioni per provvedimenti rapidi e l'Italia partecipa al progetto di allerte precoci", evidenzia il ministro.