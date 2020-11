Martina Luoni, la ragazza col cancro che per colpa del virus non si può curare

Martina Luoni, la ragazza col cancro che per colpa del virus non è adeguatamente curata

Una testimonianza che vale più di mille parole. Il racconto di Martina, ragazza milanese che sta combattendo contro il cancro e che non riesce ad accedere alle cure a causa dell'affollamento negli ospedali. "Buona sera a tutti! Con questo video racconto per chi non mi conoscesse in breve la mia storia ma non solo... questo video è una DENUNCIA sulla situazione sanitaria in Lombardia", inizia cosi il post di Martina su Instagram. "Io come tante altre persone malate oncologiche - continua - stiamo vivendo un periodo molto difficoltoso come se non bastasse la nostra patologia ora dobbiamo anche combattere contro una pandemia globale che fa CHIUDERE ambulatori e saltare visite. Ecco, con questo video vorrei riuscire a dare voce a chi come me si trova ogni giorno a combattere per la propria vita e non si può permettere di essere rimandato perchè il sistema sanitario è al collasso e le attività CHIRURGICHE NON possono essere sospese! Facciamo arrivare questo messaggio lontano grazie al potere della condivisione, aiutatemi a condividere il video e tagghiamo anche nei commenti chi potrebbe aiutarci a far arrivare questo grido lontano!".