Matteo Bassetti questa sera ospite a La Confessione

Matteo Bassetti, uno degli esperti in prima linea contro il Covid 19, sarà ospite de La Confessione di Peter Gomez questa sera alle 22:45 sul Nove

Matteo Bassetti e tra i medici italiani che più si sono impegnati nella lotta al Coronavirus e in diverse occasioni è stato al centro del dibattito televisivo sulla pandemia. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova sarà ospite oggi venerdì 26 marzo a “La Confessione” sul Nove alle 22:45.

Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it si parlerà delle sue prese di posizione “aperturiste” in tema di Coronavirus, posizioni che lo hanno portato a scontrarsi con molti suoi colleghi che lo hanno accusato di voler minimizzare la portata della pandemia. Inoltre, si affronterà la situazione sanitaria ligure, che vede la regione in una situazione molto difficile per quanto riguarda i dati del piano vaccinale.

