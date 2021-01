Cosenza, per i vaccini l'Azienda sanitaria chiede supporto all'Esercito

Vaccini, l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza chiede supporto all'Esercito

L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha rivolto una formale richiesta alla Regione Calabria, per ottenere con urgenza un supporto "logistico-organizzativo-sanitario dell'ospedale da campo dell'Esercito Italiano, al fine di garantire la regolare e capillare somministrazione del vaccino anti Covid 19". La richiesta - che, secondo quanto si è appreso, si riferisce alla fase per la vaccinazione della popolazione - si è resa necessaria considerato che l'Asp, nell'area urbana di Cosenza e Rende, "non dispone di uno stabilimento ospedaliero e che non è possibile garantire nella medesima sede, sia la somministrazione che lo stoccaggio temporaneo a 4° per un massimo di 5 giorni, come da linee guida, per il vaccino Pfizer-BioNtech".

A Cosenza choc per il medico Lucio Marrocco: si è tolto la vita gettandosi da un balcone

Si è tolto la vita Lucio Marrocco, 56 anni, direttore di dipartimento dell’Azienda ospedaliera Annunziata. L’uomo si è lanciato dal quinto piano del palazzo di via Siniscalchi dove abitava con la famiglia. Il corpo senza vita è stato notato da un passante che ha dato l’allarme.

Sotto choc i familiari che erano in casa, in particolare la moglie, Simona Loizzo, dirigente medico ospedaliero nella stessa struttura. Rimangono ignote le ragioni del gesto. Marrocco dal 27 dicembre si era occupato dell'organizzazione della vaccinazione contro il Covid 19 del personale ospedaliero delle strutture di Cosenza e Rogliano.