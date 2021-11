No Vax, "bottigliette con liquido corrosivo. Acido sulla polizia". Le chat

No Vax, il piano su Telegram contro la polizia. "Acido in faccia"

L'inchiesta della procura di Torino sui piani eversivi nella chat dei No Green Pass e No Vax sui canali Telegram, che ieri ha portato la polizia ad eseguire diciassette perquisizioni in tutt'Italia, da Palermo a Trieste, passando per Roma. E a sequestrare armi potenziali, come una tanica di acido e una balestra, si arricchisce di nuovi retroscena. Il canale dove gli estremisti - si legge sul Messaggero - teorizzavano progetti violenti, come gambizzazioni e attentati, conta oltre 10mila partecipanti e costituisce «il nodo di collegamento con tutti i principali spazi web di protesta». La notizia delle perquisizioni, eseguite ieri nei confronti di alcuni membri della chat Telegram Basta dittatura, ha alimentato ancora di più la rabbia dei partecipanti, uniti dal collante della protesta e del dissenso contro le misure anti pandemia disposte dal governo.

"Sapete tutti cosa fare, - prosegue il Messaggero riportando i messaggi sullechat - bisognerebbe andare sotto il palazzo a lanciare bombe, così la smettono con questa dittatura". A portare alle perquisizioni sono stati i violentissimi propositi contro polizia e carabinieri, in vista delle manifestazioni No Green Pass, suggeriti da alcuni utenti. "Portarsi una bottiglia con liquido corrosivo da usare... tante bottigliette in viso direttamente", scrive l'utente indagato, al quale è stato trovato un bidone con 5 litri di acido. E un altro risponde: "Nitrico, cloridrico, fluoridrico, solforico, tanto l'effetto è quello. Un po' di benzina e un accendino, come la ciliegina sulla torta". "Finirà con la guerra civile".

