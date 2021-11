No Vax, proteste in Olanda, polizia spara su manifestanti: feriti e 40 arresti

Olanda, il governo verso restrizioni ai non vaccinati: vietare l'ingresso in luoghi pubblici come bar e ristoranti

Weekend di proteste violente in Olanda, dove anche sabato sera in tre province 40 persone sono state arrestate nelle manifestazioni contro gli ultimi provvedimenti restrittivi.

Cinque poliziotti sono rimasti feriti negli scontri di sabato sera all'Aja, la citta' dove si sono verificati gli incidenti peggiori, dopo le violenze del giorno prima a Rotterdam. All'Aja sono state arrestate 19 persone nella seconda notte di violenze.

Gli agenti in tenuta antisommossa hanno caricato centinaia di manifestanti che hanno dato fuoco ad alcune biciclette. I manifestanti, secondo la polizia, hanno anche lanciato dai tetti contro gli agenti sassi e potenti petardi. Un sasso lanciato ha rotto il finestrino di un'ambulanza di passaggio che trasportava un paziente.

I disordini sono scoppiati anche nella citta' centrale di Urk e nelle citta' della provincia meridionale del Limburgo, mentre tifosi inferociti hanno interrotto due partite di calcio che si giocavano a porte chiuse proprio a causa delle restrizioni.

Venerdi' notte a Rotterdam e' scoppiata quella che il sindaco ha definito un'"orgia di violenza", durante la quale tre persone sono rimaste ferite quando la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti, e 51 persone sono state arrestate, tra cui alcuni legate alle frange violente delle tifoserie o con altre forme di criminalita' organizzata, ha detto il ministro della Giustizia, Ferd Grapperhaus.

I Paesi Bassi hanno imposto la scorsa settimana un lockdown parziale per far fronte a un focolaio di casi, con una serie di restrizioni che interessano in particolare il settore della ristorazione, obbligato a chiudere alle alle 20. Il governo sta ora pensando di vietare ai non vaccinati l'ingresso in alcuni luoghi, tra cui bar e ristoranti.